الري: العامان الحالي والماضي سنوات عالية الفيضان

قال المهندس محمد السباعي متحدث وزارة الري، إن العام الحالي المياه فوق المعدل المتوسط في نهر النيل، مضيفا أننا نعمل على تحقيق أكبر منها. استفادة









وأضاف السباعي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العامين الحالي والماضي سنوات عالية الفيضان، متابعا أن الضرر على دول المنبع، ومصر لن تضرر من الفيضانات.









وتابع المهندس محمد السباعي متحدث وزارة الري، أن الوزارة أصدرت تحذيرات خوفا على حياة المصريين وعلينا أن نحذر وخاصة أن هناك 13 محافظة ملاصقة لنهر النيل.



