AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الري: العامان الحالي والماضي سنوات عالية الفيضان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال المهندس محمد السباعي متحدث وزارة الري، إن العام الحالي المياه فوق المعدل المتوسط في نهر النيل، مضيفا أننا نعمل على تحقيق أكبر استفادة منها.


وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العامين الحالي والماضي سنوات عالية الفيضان، متابعا أن الضرر على دول المنبع، ومصر لن تضرر من الفيضانات.


وتابع المهندس محمد السباعي متحدث وزارة الري، أن الوزارة أصدرت تحذيرات خوفا على حياة المصريين وعلينا أن نحذر وخاصة أن هناك 13 محافظة ملاصقة لنهر النيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الري يكشف تفاصيل اجتماع إيراد النيل.. فيديو

وزارة الري توضح كيفية نوع وحجم الفيضان هذا العام .. فيديو

متحدث الري لـ«صدى البلد»: التعامل مع الفيضانات الخارجية والسيول الداخلية أكبر تحد

الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

متحدث وزارة الري يطمئن أهالي رشيد ويكشف آخر الاستعدادات لمواجهة الفيضانات ..فيديو

120 سنتيمتر.. تحذير عاجل من الري للمتواجدين في أراضى طرح النهر خلال موسم الفيضان

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على إنشاء كلية آثار عين شمس

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

رضا عبد العال قبل مواجهة الزمالك: انتظروا إبداع طنطا

وفاة شقيق الفنان محمود حميدة

خطأ إداري .. اعتبار روما خاسرا 3- صفر أمام هيلاس فيرونا فى الدوري الإيطالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

تستطيع النوم أثناء قيادتها.. تيسلا تطرح سيارة تقود نفسها بسرعة فائقة.. صور

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب