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حوادث

دفاع سما المصري يوضح حقيقة انسحابة من قضايا موكلته أمام المحكمة الاقتصادية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:24 م
سما المصري
سما المصري
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رامي المهدي و اسلام مقلد
قال اشرف ناجي دفاع سما المصري انه لم ينسحب عن القضايا التي تنظر امام المحكمة الاقتصادية في اتهام موكلتي بالتحريض على الفسق وسب ريهام سعيد وغيرهما القضايا التي تنظرهاالمحكمة.

واوضح ناجي ، انه يوجد احد المحاميين  تطوع للحضور مع سما المصري ، دون رغبة موكلتي في حضوره ، مشيرا الي ان المحامي الذي انسحب من القضية لا يوجد معه توكيل من موكلتي.

وأكد ناجي،" أنا مقدرش اسيب موكلتي في محنتها وسوف أظل أدافع عنها لآخر لحظة هى حتي إثبات براءتها".

وكان قد تداول في بعض المواقع بأن محامي الفنانة سما المصري تنازل عن الدفاع عنها في القضايا لتي تواجهها موكلته في التحريض على الفسق والفجور، وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك لظروف شخصية على حد قوله منذ بداية شهر سبتمبر الجارى.
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