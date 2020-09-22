AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تخفيض رسوم التعاقد للمشروعات الصغيرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:06 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
ماجدة بدوي
أثني النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ، بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، لافتا أن هذا القرار سيؤدي إلى إقبال الشباب على اقامة مشروعاتهم الخاصة.

وتابع إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على تحفيز الشباب لتأسيس  مشروعاتهم الصغيرة ، حيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تخلق فرص عمل جديدة للشباب و تحل المشكلة.

وأضاف  إسماعيل إلى إحصائيات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول توفير5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، ، مؤكدا ضرورة  تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  التى ستؤدي إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي للمشاركة فى قطاع الصناعة بفاعلية .

وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجتماعة بالحكومة امس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

ومن جانبها ايضا عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء: جاهزون لتوفير الكهرباء للمجمعات الصناعية.. ولدينا طاقة إضافية نسعى لبيعها أو تصديرها للخارج

وزيرة التجارة: مصانع الكمامات القماشية كثيرة ولا نستطيع حصر أعدادها.. فيديو

لدعم شباب المستثمرين.. السيسي يوجه بتسهيل إجراءات التعاقد للحصول على وحدات المجمعات الصناعية

الرئيس السيسي: إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد لدعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.. وتوفير كل سبل الدعم لتعزيز حركة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها

كريم يحيى: الرئيس السيسي وجه بإلغاء وتخفيض رسوم التعاقد على المجمعات الصناعية ..فيديو

نشاط الرئيس السيسي ومساعدة مصر للأشقاء في السودان.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

ترشيحاتنا

صدق أو لا تصدق .. تميم يرفض التطبيع ويتعهد بمكافحة الإرهاب ويطالب بإنهاء المقاطعة

رسميا.. إيهاب جلال يستقيل من مصر المقاصة.. والإدارة: ملتزمون بدفع مستحقاته كاملة

من مسقط رأسه في المنيا .. أسرة شهيد التنمر بالمنوفية تطالب بالقصاص من قاتليه |شاهد

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

أسباب ظهور العروق البارزة فى اليد.. أهمها الإصابة ببعض الأمراض

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي في قضايا فساد فيفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم