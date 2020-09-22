برلمانى يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تخفيض رسوم التعاقد للمشروعات الصغيرة

أثني النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ، بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، لافتا أن هذا القرار سيؤدي إلى إقبال الشباب على اقامة مشروعاتهم الخاصة.





وتابع إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على تحفيز الشباب لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة ، حيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تخلق فرص عمل جديدة للشباب و تحل المشكلة.





وأضاف إسماعيل إلى إحصائيات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول توفير5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، ، مؤكدا ضرورة تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى ستؤدي إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي للمشاركة فى قطاع الصناعة بفاعلية .





وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجتماعة بالحكومة امس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.





ومن جانبها ايضا عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.