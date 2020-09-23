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برلمان

نائب الشيوخ: نتابع تنفيذ تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ويؤكد: دعم الصناعة ضرورة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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فريدة محمد
قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، انه سيطالب بمزيد من التحركات لدعم الصناعة في محافظة دمياط، مؤكدًا على ضرورة ان تكون  الصناعة نشاط له اولوية خلال المرحلة  القادمة متابعا:" الصناعات ذات العمالة الكثيفة تدعم الدولة و المواطنين".

و اوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان دعم الصناعة يساهم  في توفير فرص عمل و يساهم في مواجهة البطالة و يدعم الصناعة، لافتًا الى أن حل مشكلات دمياط تتمثل في مزيد من دعم قطاع الصناعة وعدم الاهتمام بهذا الملف يؤثر بالسلب على الورش المتواجدة بالمحافظة.
 
‎و لفت التمامي الي انه يهتم بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، قائلا " نتابع تنفيذ القرارات الحكومية فيما يتعلق بهذا الملف خاصة بعد تحديد سعر متر التصالح بواقع ٥٠ جنيه بهدف التيسير على المواطنين".
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