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تعليم

التعليم : غدا.. آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:55 م
الدبلومة الامريكية
الدبلومة الامريكية
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الامريكية ، غدا الاربعاء 23 سبتمبر 2020، الساعة 12 ظهرا .



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل في الامتحان من خلال هذا الرابط:  https://est.moe.gov.eg



جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ SAT و الـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ SAT. 



ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 


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