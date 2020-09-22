التعليم : غدا.. آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الامريكية ، غدا الاربعاء 23 سبتمبر 2020، الساعة 12 ظهرا .









وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.









وأتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل في الامتحان من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/









جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ SAT و الـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ SAT.









ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



