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داليا زيادة: الجماعة الإرهابية دأبت على استخدام الأطفال في مسيراتهم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:09 م
داليا زيادة
داليا زيادة
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عادل نصار
قالت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إنه ليس غريبا على المصريين ثورة غضب الإخوان الأخيرة بسبب عدم استجابة الشعب المصري لدعواتهم، مضيفة أن الشعب المصري وضع الإخوان أمام وضعهم القبيح.

وأضافت زيادة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن للأخوان تاريخ كبير في استغلال الأطفال في تجمعاتهم في مواجهة القوى العسكرية ويستخدموا الاطفال كحائط صد.

وتابع داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أن جماعة الإخوان تعيش حالة من الهزيمة نتيجة رفض المصريين الاستجابة لدعوتهم الفوضوية.

وأكدت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أن الجماعة الإرهابية دأبت على استخدام الاطفال في مسيرتهم.

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