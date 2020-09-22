45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

خطوة جديدة في رحلة التطوير والانفتاح التي تجريها المملكة العربية السعودية، لتقيم أول متحف للسعادة في الرياض ، فهو الأول من نوعه في بلد الحرمين ، لينضم لأكبر المتاحف المميزة في العالم ، لكن هذه المرة بأسلوب عصري وجديد في متحف السعودية الأنيق .





تجربة فريدة من نوعها للزوار، تضم العديد من النشاطات المختلفة ، ونجح المقيمين على متحف السعادة في صناعة عدد من العناصر الخيالية حتى يجذبون بها حواس الزوار ، وتم افتتاح هذا المتحف بشكل رسمي أمس ، وتستمر فعاليته لمدة 6 أشهر .





على مدار عامين كاملين ، ظل شباب وفتيات م نأبناء السعودية يعملون على تأسيس هذا المتحف ، وبحسب الخطة الموضوعة سيستقبل المتحف يوميا حوالي 360 شخصا سيتم تقسيمهم إلى مجموعات من 5 أشخاص لزيارة أقسام المتحف، ويرتفع هذا العدد إلى 400 في عطلة نهاية الأسبوع.





45 دقيقة مدة الجولة في متحف السعادة ، لتعطيك دفعة معنوية وتأخذك في عالم آخر يفصلك عن حياتك اليومية المليئة بالروتين والرتابة ، حيث تقسم مدة الزيارة خمس دقائق لكل تجربة شيقة بالمتحف .





جولة في متحف السعادة

يضم متحف السعادة في الرياض غرفا عدة وأركانا مميزة للزوار، كما يتضمن متجرا للهدايا يحتوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، بالإضافة إلى مقهى السعادة .





المتحف أقيم على مساحة 1300 متر، ويضم مساحات مخصصة للاسترخاء والتسلية ، وبرامج ممتعة للزوار لينعمن بمزيد من المتعة و اللحظات السعيدة بعيدًا عن دوام العمل والدراسة .



