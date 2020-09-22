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اقتصاد

العربي: مبادرة ميغلاش عليك دعمت المستهلك والتاجر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن رد الجميل هو أهم شيئ في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك ".

جاء ذلك  خلال  فعاليات حفل تكريم الشركات بعض المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية .
قال العربي أن الشرف في التجارة هو أهم الأمور لانه جزء  ابتغاء مرضاة الله ونزول البركة .

أشار إلي أن التاجر الشريف يحقق أرباحا كبيرة حتي وان كان العائد قليل .
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