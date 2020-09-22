العربي: مبادرة ميغلاش عليك دعمت المستهلك والتاجر

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن رد الجميل هو أهم شيئ في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك ".





جاء ذلك خلال فعاليات حفل تكريم الشركات بعض المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية .

قال العربي أن الشرف في التجارة هو أهم الأمور لانه جزء ابتغاء مرضاة الله ونزول البركة .



