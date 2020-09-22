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مديريات أوقاف بـ 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:14 م
مديريات أوقاف بـ
مديريات أوقاف بـ 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
استقبلت اليوم الثلاثاء ، محافظات : (القليوبية – الشرقية – المنوفية - المنيا) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع 4 طن لمحافظة (المنيا) ، و3 طن لكل من محافظة (القليوبية – الشرقية - المنوفية)، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

كما أعلنت أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
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