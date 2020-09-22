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فن

أحمد فهمي يهنئ السعوديين بيومهم الوطني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:43 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان احمد فهمي الشعب السعودي باليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية الذي يحل غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتب احمد فهمي عبر تويتر قائلا "‏كل عام و السعوديه و اهلها و حكامها بألف خير و صحه و سعاده ‎#اليوم_الوطني_السعودي90".

تحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

ونشأت آنذاك دولةً فتيةً تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة باحثةً عن العلم والتطور، سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع
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