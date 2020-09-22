موراتو في يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو.. وسواريز يهدد برشلونة

الجدير بالذكر ان الأوروجوياني لويس سواريز كان مرشحًا للانتقال الى فريق "السيدة العجوز" من برشلونة الإسباني، وجاء اختيار موراتا على لاعبه نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.

وعلى الجانب الاخر ، هدد الأوروجوياني لويس سواريز مجلس إدارة نادي برشلونة بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، حال عدم الموافقة على عدم رحيله مجانا إلى صفوق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.







