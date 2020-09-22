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رياضة

موراتو في يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو.. وسواريز يهدد برشلونة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:25 م
الإسباني ألفارو موراتا
الإسباني ألفارو موراتا
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ريهام بكير
أتم نادي يوفنتوس الإيطالي ، التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا  لاعب فريق أتلتيكو مدريد بعد خضوع الأخير  للكشف الطبي صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية ، فإن يوفنتوس سيحصل على خدمات موراتا لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 9 مليون يوور، مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يوور.

الجدير بالذكر ان الأوروجوياني لويس سواريز كان مرشحًا للانتقال الى فريق "السيدة العجوز" من برشلونة الإسباني، وجاء اختيار موراتا على لاعبه نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.

وعلى الجانب الاخر ، هدد الأوروجوياني لويس سواريز مجلس إدارة نادي برشلونة بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، حال عدم الموافقة على عدم رحيله مجانا إلى صفوق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



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