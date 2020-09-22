وزير المالية: الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا بمبادرة "ما يغلاش عليك"

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن فكرة إطلاق مبادرة تحفيز المستهلك المصري ما يغلاش عليك تعود للرئيس عبد الفتاح السيسي.









جاء ذلك خلال فعاليات حفل تكريم الشركات المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية.









وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقابلة معه سأله عن قدرة وزارة المالية علي تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه ، لكن الرئيس وجه بتخصيص 13 مليار جنيه.









أكد معيط أنه كوزير ظن أن المبادرة ستنطلق في ديسمبر المقبل ، لكنه فوجئ بتكليف الرئيس بالاسراع الفوري في التطبيق علي الرغم من تعدد إجراءات العمل خصوصا وأنها تعتمد علي تكنولوجيا مالية وقواعد بيانات دقيقة.









أضاف معيط أن كافة الجهات المعنية قدمت دعما لإنجاح المبادرة سواء وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و الصناعة والتموين والإنتاج الحربي و شركة تشغيل المنشآت المالية. اي فاينانس.





أشار إلي أن المبادرة مفيدة لكل الأطراف سواء التجار والمصنعين و المستهلكين والاقتصاد القومي.









وطالب التجار والصناع ببذل جهود اكبر لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتعظيم الاستفادة منها خصوصا وأن الوزارة تدعم خصم التجار بنسبة 14%بخلاف 10%اضافية للتجار بحيث يحصل المواطن علي خصم 25%.







