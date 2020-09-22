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برلمان

علاء عابد يجتمع مع أصحاب مصانع الطوب بأطفيح بالجيزة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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عقد علاء عابد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لقاء مطول مع أصحاب مصانع الطوب بقرية أطفيح، للاستماع لشكواهم الخاصة بالمشاكل التي تواجههم.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على حل كافة المشاكل، كما تم الاتفاق على عقد جلسة غدًا الأربعاء في مبنى محافظة الجيزة لأصحاب المصانع مع المحافظ لحل كافة المشاكل الخاصة بهم وإزالة أية عقبات قد تقف أمام عمل مصانع الطوب في القرية.

وحرص علاء عابد على اتاحة الفرصة لاصحاب المصانع على عرض شكواهم من أجل العمل على حلها وايجاد حلول سريعة لهم .

ووعد علاء عابد أصحاب المصانع بالعمل على عرض كافة المشاكل والازمات على المسئولين كل فيما يخصه والعمل على حلها سريعا 
علاء عابد يجتمع مع أصحاب مصانع الطوب بأطفيح بالجيزة
علاء عابد يجتمع مع أصحاب مصانع الطوب بأطفيح بالجيزة
علاء عابد يجتمع مع أصحاب مصانع الطوب بأطفيح بالجيزة
علاء عابد يجتمع مع أصحاب مصانع الطوب بأطفيح بالجيزة
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