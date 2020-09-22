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أخبار البلد

أورنچ مصرتتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لتوفير منح تعليمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، بتوقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية STA، التابعة لمؤسسة السويدي اليكتريك الغير هادفة للربح ، لتوفير مجموعة من المنح التعليمية التي تستهدف تزويد الطلاب ببرنامج تعليمي وتدريبي متكامل على مدار 3 سنوات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعيا لتخريج دفعة من الشباب المصري والمؤهل  وفقا لأحدث متطلبات سوق العمل. 


وتتاح المنح التي ترعاها اورنچ للطلاب من حاملي الشهادة الإعدادية، وستنفذ في أكاديمية السويدي  الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي أن تنقسم البرامج التعليمية في المنح إلى قسمين، نظري بنسبة 20% وعملي بنسبة 80%، نظرًا لاهمية ممارسة التطبيق العملي لتوصيل المعلومات للطلاب.

كما تقوم اورنچ مصر بتوفير تدريب عملي للطلاب في أكاديمية السويدي الفنية STA لتزويدهم بمزيد من الخبرات وذلك ضمن خطة تدريبية تصقل مهارات الطلاب، كما ستمنح الطلاب فرصة زيارة مقرات اورنچ للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التكنولوجيا .

   وتشمل المنح توفير المواد التعليمية اللازمة للطلبة الملتحقين وزي موحد ووسائل النقل ووجبات غذائية مطابقة لمعايير الصحة والجودة، وبمجرد التخرج سيحصل الناجحون على شهادتين، الأولى دبلوم فني من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والثانية شهادة معتمدة من مركز Omnia Education Partnerships    الدولي في فنلندا.

 وبهذه المناسبة عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر عن سعادته بالتعاون مع "أكاديمية السويدي" التي تعد أول أكاديمية مصرية متخصصة في التعليم الفني، لإطلاق هذا البرنامج التعليمي الطموح. 

كما أكد شاكر علي أهمية تعاون وتكاتف قطاع الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل سويا لدعم مبادرات وجهود الدولة في مجالات عديدة والتي من أهمها مجال التعليم.

وأضاف شاكر " تولي اورنچ اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الشباب، وبالذات في مجال التعليم والتدريب الأمر الذي يساهم في التأهيل المناسب لمتطلبات سوق العمل وخلق كوادر بشرية قادرة على الإنتاج والابتكار في المجالات المختلفة والذي ينعكس بالإيجاب في الحد من نسب البطالة وتوسيع دوائر التوظيف والتشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات الي السوق المصري".

 

ومن جانبه قال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدى اليكتريك" نحن نركز دائمًا جهودنا في دعم التعليم لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه حجر الأساس لمجتمع متقدم. ويشرفنا بشكل استثنائي أن نضيف قيمة متميزة يستفيد منها طلاب أكاديمية السويدي الفنية من خلال التعاون مع شركة اورنچ لتقديم مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم المزدوج ، لأول مرة في مصر بشهادات ومعايير دولية".

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