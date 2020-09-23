في لمح البصر.. بـ 3 حيل مجربة تخلصي من فراغات الشعر



فراغات الشعر تشكل الكثير من الإزعاج لكثير من الفتيات ولسرعة التخلص منها وإعادة نمو الشعر بمجموعة علاجات طبيعية مُجربة من مطبخك إليك 3 وصفات يقدمها موقع برايت سايد.





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وصفة الروزمارى وزيت الزيتون

ماذا تحتاجين

1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون



1 ليمون



زيت روزمارى





تعليمات الاستخدام



فى وعاء يتم إضافة الأفوكادو المهروس ثم زيت الزيتون وزيت الروزمارى والليمون ويتم مزجهم جيدا ليشكلوا عجينة متجانسة

أبدئى فى توزيع المكونات على فروة الرأس مع التدليك حوالى 15-20 دقيقة



يتم ترك القناع على الرأس حوالى 60 دقيقة تقريبا تساعد تلك المكونات على تغذية فروة الرأس ومنع تساقط الشعر





وصفة الثوم والألو فيرا

مكونات الوصفة:

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2-4 فصوص ثوم





طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.





وصفة زيت الخروع



المكونات المطلوبة:

زيت خروع.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت شجرة الشاى.





الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميًا لمدة أسبوع كامل.



