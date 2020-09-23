عضو مجلس الشيوخ: قوة الجبهة الداخلية المصرية أفشلت حروب الجيل الرابع

قال اللواء فاروق مجاهد شحاتة عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسير في الطريق السليم نحو البناء، مؤكدا أن الدولة تتصدى للإرهاب في الشرق والغرب.





وهاجم فاروق مجاهد عضو مجلس الشيوخ توجه بعض الدول لدعم الإرهاب وتمويله، موضحا أن هذه التحركات تفشلها المؤسسة الأمنية المصرية لحماية الأمن القومي للدولة.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتصدى للإرهاب ومصر دولة عظيمة لديها جيش قوي ووطنى هو خير أجناد الأرض.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية جيشها وشعبها يقفون حائط صد أمام أي تهديدات أو مؤامرات تواجه الدولة المصرية، مضيفا "لدينا دولة قوية ولا يستطيع أحد أن يحقق مخططاته على أرض الدولة المصرية".





و قال عضو مجلس الشيوخ، إنه لا شك أننا نواجه حروب الجيل الرابع و الخامس التي يتم ادارتها عبر السوشيال ميديا و ستفضل بغض قوة الجبهة الداخلية المصرية.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة اتخذت الإجراءات الاقتصادية الصعبة و الامنية الاجراءات التي من شانها دعم الدولة و الحفاظ عليها، لافتا الى أن الدولة اتخذت عدد من الاجراءات الاصلاحية في ملف الاقتصادي و لولا كورونا لارتفع معدل النمو بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي للعشوائيات.