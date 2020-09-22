مستشار تعليمي عن العام الدراسي الجديد: "ركزوا على التربية النفسية للطلاب"

قدمت حنان صبري، مستشار تعليمي تربوي، فكرة للمساعدة المعلمين خاصة وأنه سيقع عليهم دور كبير هذا العام في ظل استمرار أزمة كورونا، واعتماد التعليم على الشكل الإلكتروني بشكل أكبر.





وأشارت "حنان"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات" ، الذي تقدمه الإعلاميتان ليلى عزب العرب وياسمين فهمي، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنها أنشأت "جروب" للمعلمين والمهتمين بشئون التعليم ومنهم مديري مدارس، لتبادل المعلومات والخبرات، منوهة بأنهم أعدوا مادة علمية في مجالات مختلفى، وجميعها مجانية.





وأضافت أنه يجب أن نركز على التربية النفسية للطلاب هذا العام أكثر من التعليم، معلقة: "لازم نركز على التربية النفسية للطلاب حتى يستقبل المعلومة".







