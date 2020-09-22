AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار تعليمي عن العام الدراسي الجديد: "ركزوا على التربية النفسية للطلاب"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قدمت حنان صبري، مستشار تعليمي تربوي، فكرة للمساعدة المعلمين خاصة وأنه سيقع عليهم دور كبير هذا العام في ظل استمرار أزمة كورونا، واعتماد التعليم على الشكل الإلكتروني بشكل أكبر.

وأشارت "حنان"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتان ليلى عزب العرب وياسمين فهمي، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنها أنشأت "جروب" للمعلمين والمهتمين بشئون التعليم ومنهم مديري مدارس،  لتبادل المعلومات والخبرات، منوهة بأنهم أعدوا مادة علمية في مجالات مختلفى، وجميعها مجانية.

وأضافت أنه يجب أن نركز على التربية النفسية للطلاب هذا العام أكثر من التعليم، معلقة: "لازم نركز على التربية النفسية للطلاب حتى يستقبل المعلومة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

إعلان 30 خبرا جديدا عن التعليم قبل الجامعي أمام الرئيس اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

علي عاشور مديرا فنيا لمصر المقاصة بعد استقالة ايهاب جلال

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

البخر .. الإفتاء تكشف عن نوع من الأمراض يستوجب فسخ الزواج.. فيديو

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

بدون حالات وفاة على مدار أسبوع.. أول دولة أوروبية تنجح في تحقيق مناعة القطيع

AdvertisementS

رسميا.. إيهاب جلال يستقيل من مصر المقاصة.. والإدارة: ملتزمون بدفع مستحقاته كاملة

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

الله يخربيتك عندك عيال.. رسالة نارية من أم الهارب محمد علي لنجلها الخائن

كشفتها الأشعة وبلعه من 7 شهور.. تليفون محمول في معدة مريض بالقليوبية

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد

خبير بترول يكشف دوافع مصر لتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

والدة الطفلة كنزي تكشف تفاصيل العثور على ابنتها بعد اختفائها 6 أيام في "بلاعة".. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور