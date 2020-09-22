خبير يؤيد تطبيق برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا بنسبة 50% لجميع دول العالم

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس قسم الإقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إنه يؤيد اقتراح تطبيق برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا بنسبة 50% لجميع دول العالم لأنه يدعم النمو الاقتصادي المصري ويخلق فرص عمل ويحسن من مستوى معيشة الفرد.





وأضاف عبد العظيم في تصريحات ل صدى البلد أن أي تخفيض على الصادرات المصرية سواء افريقي او غير افريقي من شأنه تشجيع المستثمر المصري للمنافسة بالمنتج المصري في السوق الاجنبي وبالتالي زيادة موارد الدولة وتحقيق رفاهية المجتمع وتشجيع الصناعات المختلفه.





واشاد بجهود الدولة في إزالة العوائق امام المستثمر المصري وجعله أداة لجذب المستثمر الاجنبي وأكد على ضرورة دعم الدوله للصناعات المصريه والقطاع الخاص و التعاون بينه وبين القطاع العام.



