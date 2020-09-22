من أمام صخرة الفيل.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،
وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة من أمام صخرة الفيل في السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان طويل باللون الأخضر في اللون الأسود واختات تحته قميص باللون الأسود، فيما اختارت عليه حذاء باللون الذهبي اللامع، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
واكتفت ريا أبي راشد في ارتداء الإكسسوارات باختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي دائري، وساعة يد باللون البني .
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..