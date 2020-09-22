من أمام صخرة الفيل.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

وظهرت

مرتدية فستان طويل باللون الأخضر في اللون الأسود واختات تحته قميص باللون الأسود، فيما اختارت عليه حذاء باللون الذهبي اللامع، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.