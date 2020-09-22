وزير البترول الأسبق: منطقة شرق المتوسط بها 200 تريليون مكعب غاز

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن توقيع اتفاقية تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها القاهرة جاء منذ التنقيب في حقل زهر بالمياه الاقتصادية.





وأضاف أسامة كمال، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن منطقة شرق المتوسط بها 200 تريليون مكعب غاز، وشهدت المنطقة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان، ثم بدأ بعد ذلك تنسيق أعلى بينهما للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية.





وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن إسرائيل وقبرص لديهم حقوق غاز مكتشفة منذ فترة لكن ليس منها أي استفادة، لافتًا إلى أن هناك عمليات تصدير محدودة من الدولة المصرية لبعض دول الجوار.



