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وزير البترول الأسبق: منطقة شرق المتوسط بها 200 تريليون مكعب غاز

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:37 م
اسامة كمال
اسامة كمال
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عبد الخالق صلاح
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن توقيع اتفاقية تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها القاهرة جاء منذ التنقيب في حقل زهر بالمياه الاقتصادية.

وأضاف أسامة كمال، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن منطقة شرق المتوسط بها 200 تريليون مكعب غاز، وشهدت المنطقة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان، ثم بدأ بعد ذلك تنسيق أعلى بينهما للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية.

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن إسرائيل وقبرص لديهم حقوق غاز مكتشفة منذ فترة لكن ليس منها أي استفادة، لافتًا إلى أن هناك عمليات تصدير محدودة من الدولة المصرية لبعض دول الجوار.

وأوضح أن منظمة الاوبيك تسيطر على 40% من الوقود في المنطقة، مؤكدا أن دول الجوار تحقق مصالح اقتصادية من انضمامها لمنتدى غاز شرق المتوسط، لافتًا إلى أن استهلاك أوروبا سنويًا يستهلك 70% من احتياجات الغاز، وأن الغاز الروسي يصدر إلى أوروبا وشرق آسيا، وأمريكا من أكبر المنتجين للغاز.
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