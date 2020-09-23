يحارب الكوليسترول ونزلات البرد .. تناول كوبا من هذا المشروب يوميا









خفض ضغط الدم يقاوم الثوم نزلات البرد ويحتوى على مكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.





تعد أبرز فوائد ماء الثوم المغلى فائدته أيضا فى خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسببات الوفاة في العالم.



محاربة الشيخوخة



تعد أبرز فوائد تعد أبرز فوائد ماء الثوم للبشرة غناه بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.



محاربة الكوليسترول





وثبت أن الجرعات العالية من مكملات الثوم تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وقد تقلل التأثيرات المشتركة لخفض الكوليسترول وضغط الدم، فضلًا عن الخصائص المضادة للأكسدة ، من خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة مثل مرض الزهايمر والخرف.



ماء الثوم ونمو الشعر



فوائد ماء الثوم للشعر عديدة فهو يساعد على نمو الشعر من الجذور حتى الأطراف ويساعد على إطالة الشعر ومنحه اللمعان.



ويحتوي الثوم على خصائص قد تساعد في نمو الشعر ويعد الثوم غنيا بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات B-6 و C ، والمنجنيز، والسيلينيوم وكلها تعزز صحة الشعر



الثوم غنى بمركبات الأليسين وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز. كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى.