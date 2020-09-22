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وزير البترول الأسبق: جزء كبير من احتياجات أوروبا للطاقة يخرج من مصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:35 م
وزير البترول
وزير البترول
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عبد الخالق صلاح
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن القاهرة مقر منظمة غاز شرق المتوسط لما لها من ثقل في صناعة البترول والغاز، كما أن لها بنية تحتية قوية ليس لدى غيرها من دول الجوار.

وأضاف أسامة كمال، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة مسالمة لكنها لا تقبل أي تهديدات، لافتًا إلى أن الصراعات التي نراها اليوم سببها التناحر على الثروات الطبيعية، سواء المياه أو الغاز وغيرهما.

وأوضح أن هناك جزء كبير من احتياجات أوروبا للطاقة يخرج من مصر وليبيا والجزائر، وبالتالي تأمين مصادر الطاقة شيء هام جدًا بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن التحديات هي مجموعة الصلاحيات والقرارات الملزمة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى انضمام أعضاء جدد للمنظمة.

وأشار إلى أن التهديدات التركية أراها مسألة وقت في ظل تحالف دول الجوار على منظمة غاز شرق المتوسط.
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