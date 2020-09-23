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اقتصاد

المجلس التصديرى: 306 ملايين دولار قيمة صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال 7 شهور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات أن قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2020 بلغت 306 ملايين دولار مقابل 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 34%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس، استحواذ 10 دول هي (السعودية، إسبانيا، إيطاليا، كينيا، هولندا، السودان، الأردن، الولايات المتحدة، اليمن، وكندا)، على 80.1% من إجمالي صادرات الحديد والصلب خلال تلك الفترة بقيمة 245.142 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خلال يوليو الماضي بنسبة 8.5% لتبلغ 54 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.
ونوه التقرير بأنه خلال الشهور الـ7 الأولى، تم تصدير الحديد إلى 72 دولة منها 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (كوريا الجنوبية، تايوان، مالطا، كرواتيا، فلسطين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هونج كونج، الكويت، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، السلفادور، مالي، ساحل العاج، موزمبيق، النيجر، جورجيا، أنجولا -كابيندا، وروسيا الاتحادية).

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى مستحوذة على 32.3% من إجمالي صادرات الحديد بقيمة 98.987 مليون دولار في مقابل 139.038 مليون دولار بتراجع 29%، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 25.918 مليون دولار مقابل 20.72 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 25%.

وزادت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 15.631 مليون دولار مقابل 5.941 مليون دولار بنمو 163%، ولكينيا بنسبة 59% لتبلغ 23.143 مليون دولار مقابل 14.589 مليون دولار.

بينما تراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى إيطاليا بنسبة 12% خلال الفترة "من يناير وحتى يوليو 2020" لتسجل 23.54 مليون دولار مقابل 26.827 مليون دولار.

واحتلت السودان المرتبة السادسة بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 13.658 مليون دولار مقابل 32.066 مليون دولار بتراجع نسبته 57%.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد للولايات المتحدة لنحو 11.358 مليون دولار مقابل 34.632 مليون دولار بتراجع 67%، ولكندا بنسبة 67% لتبلغ 9.295 مليون دولار مقابل 28.055 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى الأردن بنسبة 32% خلال الفترة "يناير - يوليو 2020" لتسجل 12.393 مليون دولار في مقابل 18.312 مليون دولار، ولليمن بنسبة 23% لتبلغ 11.219 مليون دولار مقابل 14.637 مليون دولار.

وفي نفس السياق، أوضح التقرير أن قيمة صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة "يناير - يوليو 2020" بلغت 77 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 21%.

وأشار التقرير إلى استحواذ 10 دول هي (كينيا، ليبيا، الولايات المتحدة، السودان، السعودية، أوغندا، لبنان، فلسطين، اليمن، وروسيا) على 88.4% من إجمالي صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة بقيمة 68.1 مليون دولار.

وتراجعت صادرات الأسمنت خلال يوليو الماضي بنسبة 12.5% لتبلغ 14 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.
وصدّرت مصر أسمنت خلال الفترة "من يناير وحتى يوليو 2020" إلى حوالي 58 دولة، منها 21 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل في (مالطا، جزر البهاما، التشيك، البوسنة والهرسك، هندوراس، بنين، اريوبا، جامبيا، أستراليا، جواتيمالا، رواندا، الأرجنتين، كندا، بوركينا فاسو، الفلبين، مالي، الإمارات، بيرو، هولندا، تايلاند، والنمسا).

وسيطرت كينيا على 27.3% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 21.037 مليون دولار في مقابل 5.528 مليون دولار بنمو 281%.

وانخفضت ليبيا للمرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 13.694 مليون دولار مقارنة بنحو 45.78 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 70%.

وتراجعت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 42% خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2020 لتبلغ 5.58 مليون دولار في مقابل 9.699 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولليمن بنسبة 60% لتبلغ 2.265 مليون دولار في مقابل 5.645 مليون دولار، ولأوغندا بنسبة 14% لتسجل 4.458 مليون دولار في مقابل 5.165 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت لروسيا الاتحادية بنسبة 83% لتسجل 1.993 مليون دولار مقابل 1.088 مليون دولار، وللولايات المتحدة بنسبة 12% لتبلغ 7.318 مليون دولار في مقابل 6.53 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الأسمنت المصري إلى السودان لنحو 6.346 مليون دولار مقارنة بنحو 1.338 مليون دولار بنمو بلغ 374%، ولفلسطين بنسبة 66% لتبلغ 2.466 مليون دولار في مقابل 1.485 مليون دولار، وللبنان بنسبة 28% لتبلغ 2.949 مليون دولار في مقابل 2.31 مليون دولار.
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