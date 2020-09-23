أبوزيد: اقتراح برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا يساعد على زيادة الصادرات المصرية

أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية والاستراتيجية بأن تطبيق اقتراح برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا بنسبة 50% لجميع دول العالم يساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية من الكيماويات وفتح فرص تصديرية جديدة في افريقيا.





أشار أبو زيد في تصريحات ل صدى البلد إلى أن استراتيجية الدولة تتجه حاليا لمساندة الصادرات المصرية بشكل عام ودعم الصناعات الكيماويه يقدم حوافز لانطلاق مصر نحو التصدير لافريقيا.





قال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس قسم الإقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إنه يؤيد اقتراح تطبيق برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا بنسبة 50% لجميع دول العالم لأنه يدعم النمو الاقتصادي المصري ويخلق فرص عمل ويحسن من مستوى معيشة الفرد.





وأضاف أن أي تخفيض على الصادرات المصرية سواء افريقي او غير افريقي من شأنه تشجيع المستثمر المصري للمنافسة بالمنتج المصري في السوق الاجنبي وبالتالي زيادة موارد الدولة وتحقيق رفاهية المجتمع وتشجيع الصناعات المختلفه.



