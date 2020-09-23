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حوادث

بعد موافقة الجمعية العمومية.. ننشر الحركة القضائية للمحكمة التأديبية.. مستندات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
مجلس الولة
مجلس الولة
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محمد زهير

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتاديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2020 /2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت أمس الثلاثاء.


وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام  الدين ، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.


وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتاديبية في العام القضائي 2020 /2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

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