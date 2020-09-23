إشادة برلمانية بتوجيهات «الرئيس» بإلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد للمشروعات الصغيرة للشباب.. ويؤكدون سيخلق فرص عمل جديدة

صناعة النواب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة

نائبة: الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي التي تبني المستقبل الاقتصادي

نائب: يطالب بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس تخفيض رسوم التعاقد للمشروعات الصغيرة









استقبل أعضاء مجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد للمشروعات الصغيرة للشباب باستحسان كبير حيث أثني النائب محمد إسماعيل، بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى إقبال الشباب على اقامة مشروعاتهم الخاصة.





وتابع إسماعيل فى تصريحات خاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على تحفيز الشباب لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة ، حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تخلق فرص عمل جديدة للشباب و تحل المشكلة.





وأضاف إسماعيل إلى إحصائيات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول توفير5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، ، مؤكدا ضرورة تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى ستؤدي إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي للمشاركة فى قطاع الصناعة بفاعلية .





من جانبه أكد النائب علاء ناجي عضو لجنة الصناعة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم القطاعات التي تعطي الاقتصاد قوة ديناميكية، وتُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ، لافتا إلى أن الصناعات الصغيرة جزء أساسي من المنظومة الصناعية وهي مكملة للصناعات الثقيلة.





وأضاف عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة ، أن هناك مجهودات كبيرة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد الدول، ويسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلى وتوفير متطلبات السوق المحلية ومن ثم التصدير للخارج مثلما يحدث بالفعل على أرض الواقع.





قالت النائبة سعاد المصري عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضع الشباب فى مقدمة أولوياته ويهتم بقضاياهم وحل مشاكلهم، ويجب على جميع المسئولين أن يحذو حذوه .









وتابعت المصري فى تصريحات خاصة ، أن توجه الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، سيساهم فى حل وتسهيل إجراءات التعاقد للشباب .





وأشارت الى أن الشباب دائم بحاجة إلى من يدعمه ويقدم له يد العون خاصة فى بداية مشواره العملي ، لافتة إلى أن الأعمال الحرة هي وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى التي تبني مستقبل البلاد الاقتصادي .





وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالحكومة أمس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.





من جانبها أيضا عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.





وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.





وذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.