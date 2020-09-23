AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم فى 12 طعنا لإلغاء رسوب طلاب ثانوية عامة فى كفر الشيخ

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
مجلس الولة
مجلس الولة
Advertisements
محمد زهير
تصدر المحكمة الإدارية العليا، حكمها فى 12 طعنا مقاما من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بكفر الشيخ، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي.
 
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. 
 
وأيدت المحكمة في حكمها السابق، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 أغسطس دعوى تعويض طلاب الثانوية الفنية للتكنولوجيا على رسوبهم الجماعي

الحكم في طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعي

23 سبتمبر.. الحكم في طعون طلاب كفر الشيخ على رسوبهم لاتهامهم بالغش الجماعي

إصدار حكم طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ في قضية الغش الجماعي 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

رنا سماحة تعلن عن خطوبتها.. تفاصيل

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

موعد مباراة الأهلي أمام نادي مصر في الدوري والقنوات الناقلة

في ذكرى ميلادها.. كم عدد أزواج سوزان تميم؟

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

AdvertisementS

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

في عيد ميلاد منى الشاذلي.. اعرف عمرها

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

علاج الكسل عن العبادة .. الإفتاء تنصح بـ 21 كلمة تقال صباحا ومساء

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

المتحدث باسم وزارة الري يوضح السبب وراء ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها

عشق بلكونات| روميو وجولييت إيطاليا.. قصة حب خلال الحظر تكللت بالزواج.. صور

شرطي يطلق 10 رصاصات على طفل مصاب بالتوحد في أمريكا.. شاهد