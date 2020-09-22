إصابة ربة منزل بعاهة مستديمة نتيجة خطأ طبي .. وتناشد وزير الداخلية بضبط الطبيب الهارب

مأساة حقيقة تعيشها أسرة من 5 أفراد، بعد أن تعرضت أم لواقعة إهمال طبي تسبب في إحداث عاهة مستديمة جعلتها عاجزة عن خدمة صغارها الثلاثة.





الأم قررت في بلاغها الذي تقدمه به لنيابة حدائق القبة أنها قد تعرضت لكسر فى ذراعي الأيسر فهرولت وزوجي مسرعان لإسعافي، فدخلنا إلى مركز أشعة بالمنطقة وتبين أنه كسر، فذهبنا إلى أقرب عيادة طبيب عظام بالمنطقة، وبعد الفحص قام بعمل جبس على ذراعي.





وبعد مرور شهر ذهبنا إلى نفس الطبيب لفك الجبس وكانت المفاجأة حدوث عاهة مستديمة بذراعي نتيجة تركيب الجبس بطريقة خاطئة.





وبعدها ذهبنا إلى طبيب آخر للتأكد من حالة الذراع فقرر أن هناك خطأ طبيًا تسبب فى إحداث عاهة مستديمة جعلتي أعجز عن خدمة أطفالى الثلاثة.





وكانت الكارثة أننا اكتشفنا إلى الطبيب المتسبب فى الواقعة أخصائى علاج طبي وليس طبيب عظام كما كان مكتوب على لافته العيادة من الخارج .





واضافت المريضة بأنها حدث لها مضاعفات فى ذراعى تسببت فى عاهة مستديمة يستلزم الامر تركيب شريحة ومسامير بتكلفة 20 ألف جنيه، وبعدها فوجئنا بأن الطبيب المتهم هارب من العيادة بعد علمه بالواقعة .





وقد أصدرت نيابة حدائق القبة أمر بضبط وإحضار الطبيب المتهم إلا أنه مازال هاربًا.





وتناشد الام ٣٢ سنة "ربة منزل" اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل لضبط المتهم الهارب وتسليمه للنيابة لاتخاذ اللازم وإعادة حقي بالقانون.

