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رياضة

الطفل المعتدى عليه من لاعب وادي دجلة يروي ما حدث خلال المباراة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:50 م
الطفل عمر عبد الناصر
الطفل عمر عبد الناصر محمد
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محمد رشاد
أكد الطفل عمر عبد الناصر محمد، المُعتدي عليه من اللاعب محمد هلال لاعب وادي دجلة، عن الواقعة التي حدثت بالأمس وأبدي إندهاشة بسبب تصرف اللاعب. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" أنه خلال إحدي الكرات في المباراة أرسل الكرة للاعب دجلة أرضيا وذهب لجلب الكرة الأخري، وفوجئ بتعدي اللاعب عليه لأنه كان يريد أن تكون الكرة في اليد مباشرة". 

وأكمل"تحدث معي اللاعب بعد المباراة وقدم لي الإعتذار ولكنني حزين بسبب ماحدث، وعندما ذهبت لأداء التدريبات اليوم كنت حزين للغاية بسبب ماحدث، وهو قام بالتعدي أمام شاشات التليفزيون". 

وأختتم"أريد أن يظهر هلال علي شاشات التليفزيون ويقدم الإعتذار، لأنني لن أقبل إلا بهذا الأمر".
الطفل المعتدى عليه من لاعب وادي دجلة يروي ما حدث خلال المباراة
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