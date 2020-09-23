بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة المنيا .. اليوم

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي 2020/2021؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر الجاري وحتي الأحد 25 من أكتوبر المقبل.





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يأتي ذلك في ضوء انتهاء طلاب الجامعات المستجدين من مراحل التنسيق المختلفة وتقليل الاغتراب.





ووضعت الجامعة جدول زمني محدد لكل كلية من كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض بمواعيد الكشف الطبي، راعت فيه تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعًا لحروف أسمائهم الأبجدية، لتجنب الزحام والتكدس، وتطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا، وذلك بعدم الدخول لقاعات الكشف الطبي بدون الماسك الطبي "الكمامة" نهائيًا، وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية، إلي جانب إبراز الرقم القومي للطلاب عن الدخول للكشف، واصطحابهم لاستمارة الكشف الطبي عليها صورتهم ومختومة بخاتم شئون الطلاب بالكلية.







