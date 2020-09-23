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تعليم

آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية .. ظهر اليوم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، الساعة 12 ظهرا .


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل في الامتحان من خلال هذا الرابط:  https://est.moe.gov.eg/ 

جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ SAT و الـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ SAT. 

ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 
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