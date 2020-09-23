وداعا للإحراج .. 3 وصفات خارقة تخلصك من كابوس الكرش للأبد

إذا كنت ترغببين في تسريع إنقاص الوزن إليك أعشاب لتخسيس الكرش وحرق الدهون بسرعه غير متوقعه فهى غنية بمضادات الأكسدة التى تلخلص الجسم من السموم أيضا إليك 3 وصفات يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك
وصفة العسل وخل التفاح
مكونات أعشاب لتخسيس الكرش
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ
نصف ملعقة قرفة
كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والقرفة العسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا
مشروب الشاى الأخضر وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
1 كوب ماء
5 أوراق نعناع
ملعقة من البذور كتان
كيف تطبقين الوصفة
أضيفي أوراق النعناع وبذور الكتان إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.
يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.
مشروب أناناس وماء جوز الهند
ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود
ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود
كيف تطبقين المشروب
قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط ويضاف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ويصب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
ويضاف الثلج قبل الشرب.
ويضاف الثلج قبل الشرب.