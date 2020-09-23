وداعا للإحراج .. 3 وصفات خارقة تخلصك من كابوس الكرش للأبد

ضا إليك 3 وصفات يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك

ضا إليك 3 وصفات يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك

ضا إليك 3 وصفات يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك

مضادات الأكسدة التى تلخلص الجسم من السموم أي

مضادات الأكسدة التى تلخلص الجسم من السموم أي

نصف ملعقة قرفة



كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش

أضيفى خل التفاح والقرفة العسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا