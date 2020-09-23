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تعليم

لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. فتح باب التحويل من انتظام إلى انتساب للطلاب الراغبين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
كلية خدمة اجتماعية
كلية خدمة اجتماعية حلوان
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كريم ناصر

أعلنت كلية خدمة اجتماعية حلوان لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة الراغبين من التحويل من انتظام إلى انتساب للعام الجامعى 2020 /2021.

وقد أوضحت الكلية الى ان طلاب شعبة انتساب الناجحين بتقدير جيد أو أكثر قد تم تحويلهم الى شعبة الانتظام وفقًا القانون وأن من لدية الرغبة فى الرجوع الى شعبة الانتساب عليه التقدم بطلب تحويل الى الكلية .

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وقد حددت فترة أسبوعين لتقديم بطلب التحويل من الانتساب الى الانتظام من يوم الاثنين الموافق 21 /9 /2020 الى يوم الاثنين 5 /10 /2020 .


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وأشارت الكلية إلى أنه لم يتم قبول اى طلب التحويل الا بعد سداد الرسوم الدراسية (الانتساب)  بوسائل الدفع الالكترونية المختلفة  و بعد الحصول على كود الدفع من خلال إدارة الشئون المالية بالكلية قبل الموعد المحدد وتقديم طلب التحويل مرفق معاه ايصال سداد المصروفات الى مسئول الفرقة بشئون الطلاب.

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