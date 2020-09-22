6 ملايين .. السيسي: مصر تستضيف المهاجرين ويتمتعون بكافة الخدمات بلا دعم من الشركاء الدوليين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت معدلات إيجابية للنمو رغم جائحة فيروس كورونا.





وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" لا يفوتني أن أشير بدون متاجرة أو ابتزاز إلى أننا لم نقصر في أداء واجبنا الإنساني إذاء 6 ملايين مهاجر ولاجيء بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الصعبة".

وتابع الرئيس السيسي:" مصر تستضيف المهاجرين على أرضها وبين شعبها ويتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين دون أي عون أو دعم من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التي يعلقونها على حقوق المهاجرين".

وأكمل الرئيس السيسي:" الإصلاح الاقتصادي نجح في السيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى اقامة المشروعات القومية في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن وصياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاح عليهم".





وأضاف الرئيس السيسي:"التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء في تطبيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتلك الجهود لصون حق المواطن في عيش كريم ".