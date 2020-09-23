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مرأة

انتبهي إليها .. أعراض تحذيرية لسرطان المبيض

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
سرطان
سرطان
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لمياء الياسين
لا يحمل سرطان المبيض أعراضًا مُبكرة فلا يتم تشخيصه في مراحله الاولى، وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى إليك أسباب الإصابة وأعراض سرطان المبيض القاتل الصامت.

ووفقا لصحيفة الديلى ميل من جانبه قال الدكتور روني درابكين، الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا، أن تشخيص الإصابة بسرطان المبيض متأخرًا، يمكن أن يسبب مشاكل أكبر من مجرد الإصابة به، وذلك بسبب موقعه في الحوض.
 لا يظهر سرطان المبيض  في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل واضاف الدكتور درابكين إنه عادةً ما لا يتلقى الفحص الذي يكشف عن السرطان إلا بعد تحمل المريض لأمراض الجهاز الهضمي المستمرة.

أعراض سرطان المبيض

ووفقا لموقع healthline  أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر.

وتابع، بأن السيدات بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبايض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة،

مراحل سرطان المبيض 

فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض  من خلال الموجات فوق الصوتية واختبار الدم  ويوجد عدة مراحل سرطان المبيض، وتشمل:

المرحلة I. السرطان موجود في واحد أو كل من المبايض.
المرحلة الثانية. وانتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الحوض.
المرحلة الثالثة. انتشر السرطان إلى البطن.
المرحلة الرابعة. يوجد السرطان خارج البطن.
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