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حوادث

أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي سيدة تسيئ معاملة طفلين شقيقين سوادني الجنسية حيث تجبر أحدهما علي تدخين السجائر وغسل قدميها. 

رصدت مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية مقاطع فيديو مُنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسيدة تجبر طفلاً علي غسل قدميها وتدخين السجائر، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. 

نجحت مباحث أكتوبر بقيادة العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع اكتوبر في تحديد هوية السيدة وتبين أنها تقطن الحي 12 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وشرحت التحريات أنها تتنمر علي طفلين سوداني الجنسية نجلي جارتها وأن الطفلين يبلغان من العمر 3 و 5 سنوات يتوجهان لشقتها للعب مع أطفالها وأن المتهمة اعتادت السخرية من لون بشرة الطفلين وأسرتهما وطلبت من أحدهما غسل قدميها ثم غسل وجهه في ذات المياه وأيضًا تدخين السجائر. 

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض علي المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور
أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور
أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور
أجبرت أحدهما على غسل قدميها وتدخين السجائر.. القبض على سيدة تتنمر على طفلين سودانيين بالجيزة.. فيديو وصور
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