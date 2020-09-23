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سيارات

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تعمل شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات لإخضاع سياراتها الجديدة مايباخ S-Class للعديد من الاختبارات، حتى تدشينها رسميًا الفترة القادمة فى بداية 2021 .

وخلال العام الماضى  قامت الشركة الألمانية بإخضاع السيارة، لاختبارات الطقس البارد بالقرب من القطب الشمالي، والعديد من الاختبارات الأخرى.

واليوم تم إخضاع النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة للاختبارات ، والت  ستحافظ على نفس تصميم الجيل الجديد، باستثناء التغييرات الواضحة التي سيتم إجراؤها في كلا الطرفين.

وستاتى السيارة مايباخ S-Class بنفس الشبك الأمامي الخاص بعلامة مايباخ، والذي يحيط به المصابيح الأمامية الجديدة، والاكصدامات الجديدة، ومقابض الأبواب المنبثقة، والمصابيح الخلفية المختلفة، والتحديثات المعتادة المحيطة بالجنوط وتشطيبات الطلاء.

وستحصل المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة على نفس التجهيزات في مرسيدس S-Class 2021، وسيتم عزل الركاب عن الضوضاء في الخارج بواسطة الزجاج السميك وعازل الصوت الإضافي مع أحدث التقنيات الاخرى .

وستستمد السيارة الجديدة كما هو متوقع قوتها من نفس المحرك الـ V12، علمًا بأن مايباخ S650 الحالية تبلغ قوتها 630 حصان و 1000 نيوتن-متر من عزم الدوران بفضل المحرك ذو 12 أسطوانة سعة 6.0 لتر، والذي يعطي السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 4.7 ثانية قبل أن تصل لسرعة قصوى 250 كلم/سا، كما قد نرى توفر السيارة محركًا هجينًا في محاولة لخفض الانبعاثات.

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها
اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها
اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها
اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها
اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها
اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها
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