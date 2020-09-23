كلية الزراعة بالقاهرة تعلن أبرز التعليمات للامتحانات النهائية بالفصل الدراسى الصيفي

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهره تعليمات هامة لطلاب الفصل الدراسي الصيفى للامتحانات النهائية وجاءت فى النقاط التالية:





١-‎ يجب على الطالب الحضور مبكرا قبل بدء الامتحان بساعة.

٢-‎ لن يسمح بالدخول للطلاب بعد بدء الامتحان.





‎ ٣- يجب عدم اصطحاب الموبيل حيث لن يسمع الطلاب بدخول القاعات بالموبيلات .





‎٤-على الطالب احضار الادوات الاتية: قلم رصاص ،. 2B - ممحاة (استيكة) - قلم جاف ازرق.

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٥- يجب إحضار الكمامة وهذا شرط اساسي لدخول الامتحان.





‎٦ - يجب على الطلاب عدم التواجد امام باب مبني الامتحانات سواء قبل او بعد الامتحان والتوجه الي خارج الجامعة مباشرة

‎ويرجي احضار كارنية الكلية (اثبات شخصية الطالب).