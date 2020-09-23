كلية الزراعة بالقاهرة تعلن أبرز التعليمات للامتحانات النهائية بالفصل الدراسى الصيفي

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهره تعليمات هامة لطلاب الفصل الدراسي الصيفى للامتحانات النهائية وجاءت فى النقاط التالية:
١- يجب على الطالب الحضور مبكرا قبل بدء الامتحان بساعة.
٢- لن يسمح بالدخول للطلاب بعد بدء الامتحان.
٣- يجب عدم اصطحاب الموبيل حيث لن يسمع الطلاب بدخول القاعات بالموبيلات .
٤-على الطالب احضار الادوات الاتية: قلم رصاص ،. 2B - ممحاة (استيكة) - قلم جاف ازرق.
٥- يجب إحضار الكمامة وهذا شرط اساسي لدخول الامتحان.
٦ - يجب على الطلاب عدم التواجد امام باب مبني الامتحانات سواء قبل او بعد الامتحان والتوجه الي خارج الجامعة مباشرة
ويرجي احضار كارنية الكلية (اثبات شخصية الطالب).