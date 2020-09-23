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تعليم

كلية الزراعة بالقاهرة تعلن أبرز التعليمات للامتحانات النهائية بالفصل الدراسى الصيفي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهره تعليمات هامة لطلاب الفصل الدراسي الصيفى للامتحانات النهائية وجاءت فى النقاط التالية:

١-‎ يجب على الطالب الحضور مبكرا قبل بدء الامتحان بساعة.
        
٢-‎ لن يسمح بالدخول للطلاب بعد بدء الامتحان.

‎ ٣- يجب عدم اصطحاب الموبيل حيث لن يسمع الطلاب بدخول القاعات بالموبيلات .

‎٤-على الطالب احضار الادوات الاتية: قلم رصاص  ،. 2B - ممحاة (استيكة) - قلم جاف ازرق.
٥- يجب إحضار الكمامة وهذا شرط اساسي لدخول الامتحان.

‎٦ - يجب على الطلاب عدم التواجد امام باب مبني الامتحانات سواء قبل او بعد الامتحان والتوجه الي خارج الجامعة مباشرة
‎ويرجي احضار كارنية الكلية (اثبات شخصية الطالب).
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