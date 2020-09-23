AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رؤوف يشكو حرمانه من دعم التموين دون أسباب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن رؤوف صابر عبد الحليم ، من الإسكندرية ،في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين .

ويقول فى رسالته: البطاقة متوقفة دون أسباب طبقا لرد مديرية التموين بالإسكندرية وذلك منذ 8 أشهر، وقمت خلال الفترة السابقة بعمل بطاقات بدل تالف 4 مرات وفى كل مرة عند تفعيلها أجدها متوقفة .

مطالبا بإعادة تشغيل بطاقة التموين للحصول على الدعم وإعانته على المعيشة.

اقرأ أيضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا أمتلك سيارة.. سليم يستغيث من وقف بطاقة التموين بالغربية

جمال يناشد "التموين" منحه إيصالًا لصرف الخبز لتعرض بطاقته للتلف

لا أمتلك سيارتين.. فتح الله يستغيث من توقف بطاقة التموين

عجوز تستغيث لتفعيل بطاقة التموين المتوقفة بالمنوفية

مسن بالمعاش يشكو حذف زوجته من بطاقة التموين ويطالب بالحصول على الدعم

نجوى تشكو توقف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة على غير الحقيقة

ترشيحاتنا

كم عدد الدول المشاركة بمنظمة غاز شرق المتوسط؟ .. البترول توضح

وسط تخوفات من الفيضان.. أبو نشابة القرية المعزولة بالمنوفية.. المياه تحاصرها والأهالي يجمعون التبرعات لإنشاء طريق

الطماطم بـ 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 23 - 9-2020

السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل غاز شرق المتوسط

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

بأرخص سعر.. امرأة تحول فوط المطبخ إلى فستان مذهل .. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يُنسى.. لحظة نقل تمساح وزنه 300 كيلو إلى عيادة بيطرية وإخضاعه لفحص بالأشعة

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا