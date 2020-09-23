رؤوف يشكو حرمانه من دعم التموين دون أسباب

شكا المواطن رؤوف صابر عبد الحليم ، من الإسكندرية ،في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين .





ويقول فى رسالته: البطاقة متوقفة دون أسباب طبقا لرد مديرية التموين بالإسكندرية وذلك منذ 8 أشهر، وقمت خلال الفترة السابقة بعمل بطاقات بدل تالف 4 مرات وفى كل مرة عند تفعيلها أجدها متوقفة .





مطالبا بإعادة تشغيل بطاقة التموين للحصول على الدعم وإعانته على المعيشة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



