شاهد .. استخدم القيادة الذاتية أثناء نومه .. فماذا حدث له

تحاول العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات وبالأخص الكهربائية مثل شركة تيسلا تطوير تقنية القيادة الذاتية، ولكن هناك مساوئ قد تنتج لذلك خلال هذه المرحلة ووجود البنية التحتية للطرق على مستوى العالم وعدم جاهزيتها لتلقي هذه التقنية.





وبالفعل قام أحد الشباب يبلغ من العمر 20 عامًا باستخدام القيادة الذاتية فى كندا، ثم تركها ودخل فى غفوة حتى وصل الى مرحلة النوم والسيارة تسير بنظام المستقل فى الشوارع الكندية .





والبداية تعود إلى تلقى الشرطة الكندية تلقت شكوى عن سيارة مسرعة بالقرب من مدينة بونوكا، ألبرتا في حوالي الساعة 4 مساء في يوم 9 يوليو ، والسيارة كانت تسير بسرعة تزيد عن 140 كيلومترًا في الساعة .





وأوضح البلاغ أن السيارة كانت من نوع تيسلا موديل S من طراز العام 2019 ، وكان كلا المقعدين الأماميين "مائلين تمامًا ويبدو وأن كلا الراكبين كانا نائمين.





وعند استجابة الشرطة الكندية الملكية للبلاغ ، وبعد اقترب ضابط شرطة من السيارة بأضواء طوارئ "بدأت سيارة تسلا التسارع تلقائيًا" إلى 150 كيلومترًا في الساعة بعد توقيفه، اتهم الضابط السائق بتخطي السرعة المحددة وأوقف فاعلية رخصته لمدة 24 ساعة.





وبعد المزيد من التحقيقات، اتهمته الشرطة بالقيادة الخطرة واستدعي للمثول أمام المحكمة في ديسمبر المقبل ، وقال المشرف غاري غراهام من شرطة خدمات المرور إنه "رغم أن مصنعي المركبات الجديدة قاموا ببناء إجراءات وقائية لمنع السائقين من استغلال أنظمة السلامة الجديدة في المركبات" .





وأضاف غراهام " أن هذه الأنظمة هي مجرد أنظمة أمان إضافية. إنها ليست أنظمة ذاتية القيادة، ولا تزال تعمل مع مسؤولية القيادة" .



