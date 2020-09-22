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مرأة

عادات شائعة تزيد خطورة إصابتك بخشونة الركبة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:13 م
خشونة
خشونة
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لمياء الياسين
من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والتي يعاني منها كبار السن هى خشونة الركبة  وتحدث الخشونة  نتيجة عوامل عديدة منها تقدم السن وهناك نوعين من خشونة الركبة  أولية وخشونة ثانوية. 

وفقا لموقع هيلث تحدث خشونة الركبة الثانوية نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضا.
 
أعراض خشونة

وتعد أبرز أعراض الخشونة هى آلام مستمرة بمنطقة الركبة وعدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم .

عادات وراء الخشونة

على الجانب الآخر هناك بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها قلة الحركة والجلوس لوقت طويل
وضعف العظام نتيجة  عدم كفاية الجسم من فيتامين د.

تعد الأسباب الأخرى لخشونة الركبة زيادة الوزن والوقوف لساعات.

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كيف تحمى نفسك؟

ووفقا لموقع هيلث يمكن حماية نفسك من خشونة المفاصل من خلال إنقاص وزنك حتى لا يتم الضغط على المفاصل كما أن هناك بعض العادات اليومية التى يقوم بها الفرد تسبب إصابته بخشونة الركبة دون ان يدرى، منها الجلوس على الأرض والتى تؤثر على المفاصل، وعدم تحريك المفصل لفترة طويلة.

أطعمة تجنبيها لتحمى نفسك 

على الجانب الآخر إليك مجموعه أطعمه يجب تجنبها لتقليل  خطر الإصابة بخشونة وآلام التهاب المفاصل.

-اللحوم المصنعة .. الدهون المشبعة في اللحوم هي التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مؤلم للمفاصل. 

- الحبوب المكررة .. تناول منتجات مثل الخبز الأبيض ورقائق التورتيلا ويزيد من المركبات المؤيدة للالتهابات ويؤدي إلى آلام التهاب المفاصل.
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