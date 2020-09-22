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رياضة

رضا عبد العال عن عمل ممر شرفي للأهلي: ليفربول اتعمله عشان محمد صلاح

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:10 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر - عدسة: كيرلس صلاح
كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا، عن موقفه من عمل ممر شرفي للنادي الأهلي في مباراة فريقه القادمة.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن، مصر للمقاصة قام بعمل ممر شرفي للأهلي وانتهى الأمر، ولكن إذا كانت الصحافة والإعلام تريد فلا يوجد مانع عندنا.

وأضاف عبد العال أن مباراة طنطا ليست الفاصلة في تتويج الاهلي باللقب لكي نقوم بعمل ممر شرفي، الأهلي توج باللقب وانتهى الأمر.

وتابع: ليفربول أقاموا له ممر شرفي جميع المباريات عقب تتويجه باللقب ولكن هذا ليفربول ومحمد صلاح الأمر لا يقارن.

جدبر بالذكر أن الزمالك تغلب على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة 29 من بطولة الدوري. 
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