المقاصة: الإدارة فى صدمة وذهول من رحيل إيهاب جلال المفاجئ

أكد بكري سليم المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أن رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تدريب الفريق، يمثل صدمة لهم.





وقرر إيهاب جلال تقديم استقالته من تدريب المقاصة، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته، وتم قبول الاستقالة من مجلس إدارة الفريق الفيومي.





وقال سليم خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نشيد جدًا بإيهاب جلال وعلاقة أكثر من ممتازة معنا، ولكن الموضوع صدمة، عندما نعرف مثل أي أحد أنه قدم الاستقالة في اتحاد الكرة وفسخ عقده، لم نعتد من جلال على هذا الكلام ، الأندية كلها لها مستحقات مادية وهناك ظروف استثنائية هذا الموسم".





وأكمل: "المقاصة مصنع النجوم ومن ضمن النجوم الذين صنعناهم إيهاب جلال، نحبه ونقدره تقديرا كبيرا جدًا، ولكن المقاصة لا يقف على أحد، هذه صدمة لنا كلنا ولم نتخيل أن تكون بهذه الطريقة".





وأتم: "محمد عبد السلام رئيس المقاصة، فعل المستحيل لكي يوصل الإمكانيات الكاملة للفريق ولإيهاب جلال كان يجب أن يصبر علينا، ونحن في ذهول من الموقف".





يذكر أن مصر المقاصة يحل بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.