عديم الأخلاق.. تامر أمين ينفعل بعد عرض فيديو لـ شخص يعتدي على فتاة.. فيديو

انفعل الإعلامي تامر أمين على الهواء، بعد قيام مواطن بـ ضرب فتاة بقدمه أثناء سيرها فى الشارع، وهو يستقل "توك توك". الإعلامي





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار ، أن كاميرات المراقبة قامت بتصوير الواقعة وقام الجميع بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفضح هذا المجرم عديم الأخلاق.





ولفت تامر أمين، إلى أن رجال وزارة الداخلية قامت بالقبض على الشخص الذي ارتكب هذه الواقعة غير الأخلاقية.





ووجّه تامر أمين شتائم كثيرة للشخص الذى قام بعمل هذه الواقعة، وأكد أن الشخص الذى يعتدى على سيدة يعتبر مش راجل.



