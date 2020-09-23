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توك شو

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
سما المصري
سما المصري
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قسم التوك شو
عرضت قناة «العربية» تقريرا عن الحكم على سما المصري، حيث إن المحكمة أصدرت حكما بحبس سما المصري عامين مع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الحكم كان في قضية اتهامها بسبب قذف الإعلامية ريهام سعيد و التحريض على الفسق و الفجور بعد نشرها صورا خادشة للحياء العام.

من جانبها عبرت سما المصري عن حالتها قائلة:"حياتي ادمرت.. حرام عليكم و الله مظلومة، إنتوا بتعملوا فيا كده ليه".

كما أوضح أشرف ناجي دفاع سما المصري انه لم ينسحب عن القضايا التي تنظر امام المحكمة الاقتصادية في اتهام موكلتي بالتحريض على الفسق وسب ريهام سعيد وغيرهما من القضايا التي تنظرها المحكمة.

وأوضح ناجي ، انه يوجد احد المحامين تطوع للحضور مع سما المصري ، دون رغبة موكلتي في حضوره ، مشيرا الي ان المحامي الذي انسحب من القضية لا يوجد معه توكيل من موكلتي.

وأكد ناجي،" أنا مقدرش أسيب موكلتي في محنتها وسوف أظل أدافع عنها لآخر لحظة هى حتي إثبات براءتها".

وكان قد تداول في بعض المواقع بأن محامي الفنانة سما المصري تنازل عن الدفاع عنها في القضايا لتي تواجهها موكلته في التحريض على الفسق والفجور، وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك لظروف شخصية على حد قوله منذ بداية شهر سبتمبر الجارى.
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