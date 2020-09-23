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بين الناس

إيمان تناشد بندبها من إدارة كفر الدوار التعليمية إلى مرسى مطروح لرعاية أسرتها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة إيمان صادق ، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم الموافقة على نقلها من عملها من مدرسة عثمان بن عفان بإدارة كفر الدوار التعليمية فى محافظة البحيرة، إلى محافظة مرسى مطروح حيث يعمل زوجها .

وتقول فى رسالتها : أعمل مدرسة فى محافظة البحيرة وتقدمت بطلب نقل للإنتقال إلى محافظة مرسى مطروح حيث عمل زوجى بهدف لم شمل الأسرة ورعايتهم ولكن لم يتم الموافقة على الطلب .

للتواصل مع القارئة   01223469667

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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