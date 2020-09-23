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محافظات

تفاصيل إزالة 5000 تعد على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
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أسماء الجنبيهى

أوضح عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة المحمودية، أن عقب صدور قرار إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية، تم تشكيل لجنة، على مستوى نطاق مركز  أبو حمص، دمنهور، كفر الدوار، تتضمن مديرية التضامن والري والإسكان والمساحة، لحصر عدد الأسر  المقرر إخلاء منازلهم في تلك الحملة.

وأشار "عبد الكريم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلي أن الآن يتم دراسة وضع كل مركز  من الثلاث لتقديم مقترح من كل رئيس مجلس مدينة بتخصيص قطعة أرض مناسبة وفقًا لطبيعة المركز لإنشاء سكن بديل لتلك الأسر.

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وأكد رئيس المدينة، أن سيتم تقديم كافة المقترحات من اللجنة المختصة التي قامت بحصر عدد الأسر المقرر إخلائهم من منازلهم و عمل دراسة جدوى لتوفير سكن بديل بعرضه على الجهات المعنية في الوزارة لبدء التنفيذ.

أضاف إلي أن الدولة شددت على عدم تنفيذ قرار إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية، قبل حصر تلك الأسر من حيث عدد الأفراد وطبيعة كل أسرة، لتوفير سكن بديل ومرافق خدمية في كافة القطاعات وفقًا لاحتياجاتهم وطبيعة سكنهم قبل إخلائهم من منازلهم

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