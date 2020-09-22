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رياضة

ويست هام يعلن إصابة ديفيد مويس مدرب الفريق بفيروس كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادى وست هام يونايتد الإنجليزى، اليوم الثلاثاء، إصابة ديفيد مويس المدير الفني للفريق والثنائى عيسى ديوب وجوش كولين بفيروس كورونا المستجد.


كتب الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "يؤكد وست هام يونايتد أن ديفيد مويس وعيسى ديوب وجوش كولين أصيبوا بفيروس كورونا بعد نتيجة الاختبارات الإيجابية لكوفيد 19".


وتابع: "تم إبلاغ الفريق الطبي للنادي بنتائج الاختبارات حيث كان الفريق في ملعب لندن يستعد لمباراة الدور الثالث لكأس كاراباو مساء اليوم ضد هال سيتي"، موضحا "غادر المدرب واللاعبان لم تظهر عليهما أعراض الملعب على الفور وعادا إلى ديارهما".


وتراجعت الحكومة البريطانية عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، بشكل تدريجي، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.


وتقام جميع المباريات في إنجلترا بدون حضور الجماهير، منذ استئناف النشاط الكروي بالبلاد في شهر يونيو الماضي، بعد توقف أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


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