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توك شو

لؤلؤتان و 184 حجرا من الماس والياقوت.. تميم يهدي سفير إيران بالدوحة وسام «الوجبة» .. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:28 م
أمير قطر
أمير قطر
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قسم التوك شو
عرضت قناة «أون تي في» خبرا عن وسام الوجبة القطري، حيث أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعطى محمد على صبحاني السفير الإيراني في الدوحة «وسام الوجبة» بعد إنتهاء فترة عمله في الدوحة.

وأكدت القناة أن وكالة الأنباء القطرية أذاعت أن تميم أعطي السفير الإيراني ذلك الوسام تقديرا لمجهوداته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب الموقع الديوان الأميري القطري فإن ذلك الوسام يمنح للسفراء الأجانب المعتمدين من الدولة بشرط المعاملة بالمثل و نواب الوزراء و يجوز منحة لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو الإنسانية.

وذكرت «أون تي في» أن وسام هو مستوحي من حيث التصميم و الشكل من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري، و على الجانبين يوجد حبتين من اللؤلؤ و وسطهم دائرة مكتوب فيها كلمة الوجبة و الوسام مرصع بـ 184 حجرا من الماس و الياقوت.
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