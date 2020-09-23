تخفيض جديد للجادين بقانون التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، تقدم نحو ١٢ ألف مواطن بطلبات تصالح في مخالفات بناء منذ صدور قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن ، لافتا إلى أن التخفيض الممنوح للجادين قد يصل إلى ٤٠٪؜ لتحفيز المواطنين.





وقال بشارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرض من قانون التصالح هو إنهاء المخالفات بشكل قانوني وتقنين الأوضاع للمواطنين وتيسير توصيل المرافق والخدمات لهم.





وشدد المحافظ خلال اجتماعه التنفيذي بمسئولي الاحياء بالمحافظة، على أهمية تحقيق الانضباط المنشود في تراخيص البناء مع الاخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين .





وأضاف المحافظ أن العمل يجرى بالمراكز التكنولوجية على مدار ٢٤ ساعة حتي نهاية ديسمبر، وبالتناوب بين الموظفين، مشيرا إلى إلغاء الإجازات خلال تلك الفترة.





وعقد المحافظ اجتماعا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية و نواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ومديري جهاز التجميل والتطوير وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء علي مستوى المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب التنفيذ وما تم أتخاذه من إجراءات، في إطار إستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.





وخلال الاجتماع أكد المحافظ علي جميع المسؤولين بضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.





وعلى جانب آخر أكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع علي الإسراع في تنفيذ خطة عاجلة للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتكثيف أعمال النظافة العامة و التجميل والتطوير لمختلف القطاعات وخاصة مداخل ومخارج المحافظة و الطرق و الميادين و ذلك من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.





اقرأ أيضا: